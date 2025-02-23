Atiye'den eşine veto

Yıllarca birçok festivalde ve sanatçılarla sahnede çalan usta müzisyen Erol Sebebci'nin eşi Atiye ise bu tarzı beğenmediğini söyledi.

Erol Sebebci'nin özel tasarım çizmeleri ve deri ceketi sosyal medyada milyonlarca beğeni alarak övgü yağmuruna tutuldu.

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