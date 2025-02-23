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Atiye'den eşine veto

Geçtiğimiz günlerde eşi Atiye ile katıldığı bir davette Erol Sebebci; giydiği metal zımbalı çizmeler ve deri ceketiyle rock stara benzetildi.

Atiye'den eşine veto

Yıllarca birçok festivalde ve sanatçılarla sahnede çalan usta müzisyen Erol Sebebci'nin eşi Atiye ise bu tarzı beğenmediğini söyledi.

Atiye'den eşine veto

Erol Sebebci'nin özel tasarım çizmeleri ve deri ceketi sosyal medyada milyonlarca beğeni alarak övgü yağmuruna tutuldu.

Atiye'den eşine veto

 

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