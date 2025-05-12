 Atiye'den Anneler Günü sürprizi!

Atiye, sosyal medya hesaplarında Anneler Günü'ne özel olarak annesi Monique ve kızlarından Ferahfez ile Rumi'nin olduğu fotoğrafı paylaştı.

Sonrasında çoukluğundan daha önce yayınlamadığı iki kare fotoğrafı ilk defa paylaştı.

En sonra günümüzden annesi ile paylaştığı fotoğrafla şarkıcı, "Hayatın ona verdiği en büyük servetlerim" diyerek Anneler Günü'nü kutladı.

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