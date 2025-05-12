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Atiye'den Anneler Günü sürprizi!

Ünlü şarkıcı Atiye'den Anneler Günü sürprizi!

Atiye'den Anneler Günü sürprizi!

Atiye, sosyal medya hesaplarında Anneler Günü'ne özel olarak annesi Monique ve kızlarından Ferahfez ile Rumi'nin olduğu fotoğrafı paylaştı.

Atiye'den Anneler Günü sürprizi! 

Sonrasında çoukluğundan daha önce yayınlamadığı iki kare fotoğrafı ilk defa paylaştı.

 Atiye'den Anneler Günü sürprizi!

En sonra günümüzden annesi ile paylaştığı fotoğrafla şarkıcı, "Hayatın ona verdiği en büyük servetlerim" diyerek Anneler Günü'nü kutladı.

Atiye'den Anneler Günü sürprizi!Atiye'den Anneler Günü sürprizi!

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