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Atını valeye veren birini görürseniz o benimdir! 

Bugüne kadar reyting rekorları kıran birçok dizide boy gösteren ekranların sevilen oyuncusu Oğuz Peçe, geçtiğimiz gün İstinyePark’da görüntülendi.

Atını valeye veren birini görürseniz o benimdir! 

 

Son olarak “Temelli Misafir” isimli dizide büyük beğeni toplayan yakışıklı oyuncu, bir yandan alışveriş yapıp mağazaları turlarken diğer yandan ise telefon trafiğiyle ilgilendi. 

Kendisini görüntüleyen muhabirlerin sorularını da yanıtlayan Oğuz Peçe, “Çekimler nasıl gidiyor?” sorusuna, “Çekimler çok yoğun, bugün alışverişe zaman ayırabildim. Özellikle binicilik derslerim çok güzel geçiyor. Yakında arabayla gezmeyi bırakıp atımla gezeceğim, valeye at veren birini görürseniz o benimdir” diyerek espirili yanıtlarıyla dikkat çekti.

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