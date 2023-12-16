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Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay'dan Gökhan Özoğuz'a tepki

Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay'dan Gökhan Özoğuz'a tepki... İşte detaylar...

Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay'dan Gökhan Özoğuz'a tepki

Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat ile Gökhan ve Hakan Özoğuz Kardeşler'in yer aldığı Athena konserine gitti.

Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay'dan Gökhan Özoğuz'a tepki
Oyuncu, oğlununun Athena fanı olduğunu açıkladı.

 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay'dan Gökhan Özoğuz'a tepki

Yeşilçay, konser sonrasında kulise gittiğini söyleyerek, Gökhan Özoğuz'un kendilerine afra tafra yaptığını söyledi.

 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay'dan Gökhan Özoğuz'a tepki

Oyuncu, "Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor çünkü seviyor Athena'yı. Kulise gidiyoruz tebrik için. Gökhan'da bir afra tafra. Gökhan ne kadar tatsızsa Hakan o kadar tatlıydı.

 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay'dan Gökhan Özoğuz'a tepki

Neyse sakın hayallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin! Uyarayım dedim!" diye yazdı.

 

 

 

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