Ateş Kuşları'ndan izleyenleri yasa boğan sahne

Bu hafta yayınlanan yeni bölümde Zıpkın karakteri ile Erdem Şanlı oyunculuğunu konuşturdu. Sosyal medya platformlarında trendlere giren oyuncuya övgü dolu mesajlar yağdı.

Yürek burkan hikâye, Kara’nın gelişi ve Zıpkın karakterimin replikleri ile kırılma noktası yaşadı ve milyonları ağlattı. Sezon finaline sayılı günler kala ses getiren sahneler, şimdiden gelecek sezon için merak uyandırmaya başladı.

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