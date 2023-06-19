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Ateş Kuşları'ndan izleyenleri yasa boğan sahne

Ateş Kuşları yayınlanmaya başladığı ilk günden beri ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Bu hafta yayınlanan bölümde Zıpkın karakteri ile Erdem Şanlı, izleyenleri adeta yasa boğdu.

Ateş Kuşları'ndan izleyenleri yasa boğan sahne

Bu hafta yayınlanan yeni bölümde Zıpkın karakteri ile Erdem Şanlı oyunculuğunu konuşturdu. Sosyal medya platformlarında trendlere giren oyuncuya övgü dolu mesajlar yağdı.

Ateş Kuşları'ndan izleyenleri yasa boğan sahne

Yürek burkan hikâye, Kara’nın gelişi ve Zıpkın karakterimin replikleri ile kırılma noktası yaşadı ve milyonları ağlattı. Sezon finaline sayılı günler kala ses getiren sahneler, şimdiden gelecek sezon için merak uyandırmaya başladı.

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