Atelier Rebul’ün Pop-Up mağazası özel bir davet ile açıldı

Atelier Rebul’ün yaz boyunca “Mandarine Scented Summer” temasıyla neşeli, canlı yaz coşkusunu ürünlerinden, sanata, heyecanlı iş birliklerinden özel etkinliklere kadar çeşitli alanlarda yaşatacağı yeni deneyim noktalarından biri de Mandarin Oriental, Bodrum’un içerisinde bulunan Lucca Beach oldu.

Lucca Beach’te yer alan Atelier Rebul ve Lucca Store yepyeni Pop-Up mağaza daveti Rebul Şirketler Grubu Co-CEO ve Atelier Rebul Kurucu Ortağı Nüket Filiba ile Lucca & Cantinery Kurucusu ve Sahibi Cem Mirap ev sahipliğinde yapıldı. Açılış davetine Alara Koçibey, Emine Kütük, Tuvana Büyükçınar, Elif Brav, Rüya Büyüktetik, Melis Ağazat, Yasemin Öğün, Işıl Reçber, Ebru Akel ve Burcu Şendir gibi isimler katıldı.

Davette konuklar, Atelier Rebul’ün limited edition yeni tasarımıyla yaza merhaba diyen ikonik Mandarine Koleksiyonu’nu Lucca Beach’in özel imza tatları ile birlikte deneyimlediler.

Cennet Koyu’ndaki eşsiz atmosferi ve dünyaca ünlü konumundaki Lucca Beach de yer alan önde gelen mağazalar arasına, Atelier Rebul ve Lucca tarafından oluşturulan, bir kısmı Atelier Rebul’ün Bodrum ve yaz sezonuna uygun hazırlanan, özel bir seçkiye sahip kapsül koleksiyonu, diğer bölümü de Lucca’nın ve Lucca Beach’in sevilen ürünlerinin satıldığı yeni bir mağaza olan Lucca Store’da iki ayrı mağaza olarak girdi.

Sınırlı sayıda üretilen yeni ve özel tasarımıyla Atelier Rebul ikonik Mandarine Koleksiyonu, el yapımı “stoneware” seramik ambalaj tasarımıyla 3 farklı kokuya sahip My Beautiful Garden Koleksiyonu ve yepyeni dev ürünleri, yenileyici bir kaçışın hikayesini anlatan ferahlatıcı su notalarına sahip yeni İstanbul Bosphorus Koleksiyonu gibi Bodrum’a ve sezona uygun özel seçkisi, bu uzun yaz günlerinde yeni pop-up mağazada keşfedilebilecek. Bu yaz sezonunda Atelier Rebul’ün eşsiz koku koleksiyonları ile harika bir alışveriş deneyimi yaşanırken, bir yandan da Lucca Beach’in deniz, doğa, müzik ve eşsiz eğlence dolu tüm alanlarını, ikonik Mandarine Koleksiyonu’nun banyo ve ev kozmetiği ürünlerinin canlandırıcı mandalina kokusu saracak.

Bu yaz yepyeni tasarımıyla karşınıza çıkan “Bodrum Mandalinası” kokulu ikonik Atelier Rebul Mandarine Koleksiyonu, Louis Vuitton City Guide Bodrum tarafından 2. kez "5 Objects To Take Home" (Türkiye’den ayrılırken yanınıza almanız gereken 5 obje) olarak da tavsiye ediliyor.

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