Atelier Rebul, bu yaz ikonik mandalina koleksiyonunun yepyeni tasarımını D-Resort Göcek’e taşıyor

Atelier Rebul’ün yaz boyunca “Mandarine Scented Summer” temasıyla neşeli, canlı yaz coşkusunu ürünlerinden sanata, heyecanlı iş birliklerinden özel etkinliklere kadar çeşitli alanlarda yaşatacağı yeni deneyim noktalarından biri de Göcek’in eşsiz doğasında yer alan D-Resort Beach oldu. Atelier Rebul’ün ikonik Mandalina Koleksiyonu’nun, yaz mevsiminin coşkusunu bünyesinde barındıran yepyeni özel tasarımıyla ilk defa hazırladığı plaj aksesuarları ve bu konsept dahilinde olan deneyimleri sezon boyunca D-Resort Göcek misafirlerine mandalina kokulu eğlenceli bir yaz yaşatacak.

Atelier Rebul x D-Resort Göcek için özel olarak tasarlanan havlular, yastıklar, şezlonglar gibi birçok şık ve eşsiz plaj aksesuarları ve özel tasarım barı ile konuklarına muhteşem bir yaz deneyimi sunarken D-Resort Göcek tutkunları için “Mandarine Scented Summer” temalı özel etkinlikler ve aktiviteler planlanıyor.

Atelier Rebul’ün bu sezon Bodrum mandalinasının canlandırıcı tazeliğini, turunçgillerin ferah dokunuşunu ve canlı enerjisini yaz güneşi ile birleştirdiği ikonik Mandalina Koleksiyonu, yeni ve sınırlı sayıdaki özel tasarımıyla neşeli yaz ruhunu yaşatmaya davet ediyor. Atelier Rebul Mandalina Koleksiyonu; yepyeni özel tasarımındaki ürün ambalajında kullanılan mandalina formundaki yuvarlak ahşap kapak ve neşeli etiket tasarımıyla D-Resort Göcek’te satışa sunulurken, otelin farklı köşelerinde de göz alıcı bir şekilde sergileniyor. D-Resort Göcek’i, bu yaz ikonik Mandalina Koleksiyonu’nun ev kozmetiği ve banyo ürünlerinin canlandırıcı ve taze kokusu saracak.

Bu yaz yepyeni tasarımıyla karşınıza çıkan “Bodrum Mandalinası” kokulu ikonik Mandalina Koleksiyonu, Louis Vuitton City Guide Bodrum tarafından 2. kez "5 Objects To Take Home" (Türkiye’den ayrılırken yanınıza almanız gereken 5 obje) olarak da tavsiye ediliyor.

Atelier Rebul’ün tüm ürünleri küresel bir program olan Cruelty Free International Leaping Bunny tarafından sertifikalıdır.

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