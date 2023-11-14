'Atatürk'ün sevdiği her şey' sergisi açıldı

33 Sanatçının katıldığı Sergi hem hüzünlü hem gururlu bir şekilde sanat severlerle buluşturuldu.10 Kasım günü açılan sergi Kasım ayı sonuna kadar Bodrumlu sanat severler tarafından Cano Restaurant da pazartesi hariç her gün ziyaret edilebilecek.

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