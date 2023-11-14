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'Atatürk'ün sevdiği her şey' sergisi açıldı

Bodrum'da Mor Sanat ve Cano Restaurant işbirliği ile 10 Kasım Atatürk'ü anma günün de 'Atatürk'ün sevdiği her şey' temalı bir sergi hazırlandı.

'Atatürk'ün sevdiği her şey' sergisi açıldı

33 Sanatçının katıldığı Sergi hem hüzünlü hem gururlu bir şekilde sanat severlerle buluşturuldu.10 Kasım günü açılan sergi Kasım ayı  sonuna kadar Bodrumlu sanat severler tarafından  Cano Restaurant da pazartesi hariç  her gün ziyaret edilebilecek.

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