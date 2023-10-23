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'Atatürk' filminin galasına katılan Aslı Enver, ilk kez annelik heyecanını paylaştı

Aslı Enver, ilk kez annelik heyecanını paylaştı. İşte detaylar...

'Atatürk' filminin galasına katılan Aslı Enver, ilk kez annelik heyecanını paylaştı

Aslı Enver, 'Atatürk' galasına eşi erkin Gökbulak ile katıldı.

'Atatürk' filminin galasına katılan Aslı Enver, ilk kez annelik heyecanını paylaştı
Dört aylık kızı Elay için oyuncu, "Güzel büyüyor. Güzel bir duygu..." dedi. Enver, "Berkin Bey yardımcı oluyor mu?" sorusuna, "Çok. Uyutuyor" yanıtını verdi.

'Atatürk' filminin galasına katılan Aslı Enver, ilk kez annelik heyecanını paylaştı
Bakıcı tutmadıklarını söyleyen Enver, "Zaten annelerimiz var. Bakıyoruz" diye konuştu.

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