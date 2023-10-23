'Atatürk' filminin galasına katılan Aslı Enver, ilk kez annelik heyecanını paylaştı

Aslı Enver, 'Atatürk' galasına eşi erkin Gökbulak ile katıldı.



Dört aylık kızı Elay için oyuncu, "Güzel büyüyor. Güzel bir duygu..." dedi. Enver, "Berkin Bey yardımcı oluyor mu?" sorusuna, "Çok. Uyutuyor" yanıtını verdi.



Bakıcı tutmadıklarını söyleyen Enver, "Zaten annelerimiz var. Bakıyoruz" diye konuştu.

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