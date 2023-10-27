Atatürk filminde oynayan Aras Bulut İynemli, ilk kez duygularını ifade etti

Aras Bulut İynemli, 'Atatürk' filminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hayat vermişti.



Proje, Disney Plus'ta yayınlanacaktı ama dijital platform daha sonra bu kararını iptal ettiğini açıklamıştı.



FOX'ta ve sinemada yayınlanacak poje için İynemli, "Bu film 2.5 yıllık bir süreç benim için... Öğretici, zorlu ama zevkli, heyecanlı ve umutlu bir süreçti. Yola çıkarken dileğim onun varlığına fikirlerine vizyonuna layık olabilmekti. Umarım layık olabilmişimdir. Emeğini kalbini koyan tüm Atatürk Filmi emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Sizinle bu yolda yürümek benim için onurdur. Ama en başta üstün zekası, cesareti ve kocaman vatan sevgisiyle ömrünü adayarak bize bu vatanı hediye eden paşam Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e çok teşekkür ederim. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu mutlu olsun" dedi.

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