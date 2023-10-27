  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Atatürk filminde oynayan Aras Bulut İynemli, ilk kez duygularını ifade etti

Atatürk filminde oynayan Aras Bulut İynemli, ilk kez duygularını ifade etti. İşte detaylar...

Atatürk filminde oynayan Aras Bulut İynemli, ilk kez duygularını ifade etti

Aras Bulut İynemli, 'Atatürk' filminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hayat vermişti.

Atatürk filminde oynayan Aras Bulut İynemli, ilk kez duygularını ifade etti
Proje, Disney Plus'ta yayınlanacaktı ama dijital platform daha sonra bu kararını iptal ettiğini açıklamıştı.

Atatürk filminde oynayan Aras Bulut İynemli, ilk kez duygularını ifade etti
FOX'ta ve sinemada yayınlanacak poje için İynemli, "Bu film 2.5 yıllık bir süreç benim için... Öğretici, zorlu ama zevkli, heyecanlı ve umutlu bir süreçti. Yola çıkarken dileğim onun varlığına fikirlerine vizyonuna layık olabilmekti. Umarım layık olabilmişimdir. Emeğini kalbini koyan tüm Atatürk Filmi emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Sizinle bu yolda yürümek benim için onurdur. Ama en başta üstün zekası, cesareti ve kocaman vatan sevgisiyle ömrünü adayarak bize bu vatanı hediye eden paşam Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e çok teşekkür ederim. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu mutlu olsun" dedi.

Atatürk filminde oynayan Aras Bulut İynemli, ilk kez duygularını ifade etti

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufuk'un son hali şok etti!
  Magazin

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufuk'un son hali şok etti!

Can Tanrıyar ilk önce Muhammet Yakut'u satmış Sacit Aslan açıkladı
  Gündem

Can Tanrıyar ilk önce Muhammet Yakut'u satmış Sacit Aslan açıkladı

Songül Öden'e görevlilerden X-Ray uyarısı
  Magazin

Songül Öden'e görevlilerden X-Ray uyarısı

Zeynep Beşerler eşi Emir İçgören ile boşanma iddialarına bakın ne dedi?
  Magazin

Zeynep Beşerler eşi Emir İçgören ile boşanma iddialarına bakın ne dedi?

Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz doğum günü! Ünlü isimler doğum gününe akın etti!
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz doğum günü! Ünlü isimler doğum gününe akın etti!

100. yıl 100 tasarım 100 manken
  Magazin

100. yıl 100 tasarım 100 manken