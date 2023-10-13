Atasun Optik'ten Parisien stilin anahtarı:  Trençkot ve Oversize güneş gözlükleri

Parisien şıklığın olmazsa olmazı trençkot ve oversize gözlük uyumu, sonbahar stilinde elegant bir görünüm isteyenlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Atasun Optik dünyaca ünlü markaların trend oversize güneş gözlüğü modellerini moda tutkunlarıyla buluşturuyor.

Klasik tasarımlarıyla öne çıkan Osse oversize güneş gözlükleri her dolapta olması gereken parçalar arasında yer alırken Parisien stilin vazgeçilmezlerinden ekose deseniyle bilinen Burberry'nin zarif dokunuşu feminen görünümleri destekliyor. Spor-şık kombinlerin tamamlayıcısı Unofficial oversize güneş gözlükleri, hafta sonu keyfinin tadını çıkartmak isteyenlere hitap ediyor. Vogue'un zarif çizgileri ve modern tasarımlarıyla öne çıkan oversize güneş gözlükleri ise romantik sonbahar kombinlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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