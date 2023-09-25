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Ata Demirer yeni filmini duyurdu

Ata Demirer yeni filmini duyurdu. İşte detaylar...

Ata Demirer yeni filmini duyurdu

Ata Demirer, yeni dizisini izleyiciyle Netflix’te buluşturmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosunda Demirer’e Uğur Yücel, Esra Bilgiç, Lale Mansur ve Altan Erkekli gibi isimlerin eşlik edeceği dizinin hikayesi spor bahisleri yazarken tutmayan tahminleri nedeniyle hayatı tepetaklak olan İsa ve bu sırada hayatına giren “ruh” Refik’in macerasına odaklanıyor. Yapımını BKM’nin üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Hakan Algül otururken senaryosunu ise Deniz Akçay kaleme alıyor.

Ata Demirer yeni filmini duyurdu

Tutmayan tahminleri sebebiyle işinden olan İsa aynı zamanda düşman kazanmaya başlar. Hayatında her şey alt üst olurken İsa, evinde ölü bulunan ünlü iş adamı Refik’in ruhu ile karşılaşır ve içine düştüğü sıkıntılardan kurtulabilmek uğruna yepyeni bir maceranın peşine düşer.

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