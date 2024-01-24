 Ata Demirer üç yıl sonra dönüyor

Komedi Gazinosu formatını günümüzde ilk kez sahnelere taşıyan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterisiyle ‘ATA DEMİRER GAZİNOSU’nu yeniden seyirciyle buluşturuyor! Başarılı bir stand-up komedyeni olmanın yanı sıra, senarist, oyuncu ve müzisyen kimliği ile de adından her zaman övgüyle bahsettiren projelere imza atan Ata Demirer, daha önce “Tek Kişilik Dev Kadro 1” ve “Tek Kişilik Dev Kadro 2” adlı iki büyük stand-up gösterisiyle 16 yıla yakın sahnede seyircisiyle buluşmuştu.

Yeni seyircileri ve “Ata Demirer Gazinosu” bağımlıları için hazırladığı yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleri için provalara başlayan ve stüdyoda yoğun bir çalışma içinde olan Ata Demirer’e sahnede yine usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek. Sahnelenmeye başladığı günden bugüne kapalı gişe sergilenen Ata Demirer Gazinosu’nun ilk etkinliği 16 Şubat’ta Zorlu PSM’de gerçekleşecek.

Ardından 22 Şubat ve 15 Mart’ta Zorlu PSM’de, 20 Mart’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 1 Nisan’da Zorlu PSM’de ve 22 ve 23 Mart’ta ise Ankara Congresium’da şakalarıyla seyirciye kahkahalar attıracak, bir yandan da özenle seçilmiş repertuvarı ile müzik şöleni yaşatacak!

ATA DEMİRER GAZİNOSU İLE MÜZİK TÜRLERİ ARASI YOLCULUK

Geçtiğimiz yıl yayınlanan Bursa Bülbülü soundtrack albümüyle radyolarda en çok çalan, dillere pelesenk olan şarkılarıyla müzik listelerinde de 1 numaraya yerleşen Demirer, ‘Ata Demirer Gazinosu’da; geniş bir repertuvardan oluşan setlisti ile seyircisini her şarkıda müzik türleri arasında yolculuğa çıkaracak.

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