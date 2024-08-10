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Ata Demirer Harbiye’yi iki gece ele geçirdi

BKM, Harbiye konserleri serisinde; Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan, mizahin yıldız ismi Ata Demirer, DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda binlerce seyircisine arka arkaya efsane iki gece yaşattı.

Ata Demirer Harbiye’yi iki gece ele geçirdi

Komedi Gazinosu formatını günümüzde ilk kez sahnelere taşıyan, sahnelenmeye başladığı günden bugüne kapalı gişe etkinliklere imza atan Ata Demirer, 8-9 Ağustos tarihlerinde iki gece üst üste Harbiye’yi tıklım tıklım doldurankonuklarına esprili hikayeleri ile kahkahalar attırdı, bir yandan da müzikleri ile adeta mest etti.   

Ata Demirer Harbiye’yi iki gece ele geçirdi

Kahkaha dolu stand-up gösterileri ile eğlenceyi Açıkhava’ya taşıyan Ata Demirer; Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvarla müzikseverlerin kulaklarının pasını sildi.  

AÇIKHAVA’DA EĞLENCE TAVAN YAPTI

Dillere pelesenk olan şarkıları ile unutulmaz iki gece yaşatan Ata Demirer’e, sahnede usta müzisyen Taşkın Sabahyönetimindeki birbirinden değerli müzisyenlerin yer aldığı orkestra eşlik etti. 

Ata Demirer Harbiye’yi iki gece ele geçirdi

Coşkulu alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Ata Demirer, iki gecede de gösterisini Ferdi Özbeğen'in “Yine Saçlarda Aklar”parçasıyla yaptı. Repertuvarında; “Satmışım Anasını”, “Gündüzüm Seninle”, “Kaybolan Yıllar” “Şiki Şiki Baba”, ”Dedikodu - Caruso”, “Dönsen Bile - Poios Se Pire Apo Mena”, “Elveda Meyhaneci” gibi daha bir çok birbirinden renkli ve kalpleri fetheden parçalar seslendirdi. Demirer’e sahnede ilk akşam “Beyaz Zambaklar” adlı parçada, satış rekorları kıran “Bursa Bülbülü” albümünde de düet yaptığı Melek Büyükçınar eşlik etti.  

Ata Demirer Harbiye’yi iki gece ele geçirdi

Ata Demirer, iki perdeden oluşan ‘Ata Demirer Gazinosu’nda her iki gecede de 3 saate yakın sahnede kalarak enerjisi ile kendine hayran bıraktı.  

Ata Demirer Harbiye’yi iki gece ele geçirdi

GÖSTERİDE ÜNLÜLER GEÇİDİ

Yaz boyunca turnede olan Ata Demirer’in Harbiye Açıkhava’nın muhteşem atmosferinde gerçekleşen gösterilerini izlemeye gelenler arasında Cem Özer, Derya Köroğlu, Erhan Yazıcıoğlu, Erkan Can, Hande Dane, Metin Tekin, Rıdvan Dilmen, Serra Yılmaz, Umut Kurt gibi isimler vardı.  

Kahkaha ve müziği Açıkhava’da ustaca birleştiren Ata Demirer, uzunca bir süre hafızalardan silinmeyecek iki geceye imza attı.

 

 

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