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‘Ata Demirer Gazinosu’nun yeni tarihleri açıklandı

Yeni sezona da kapalı gişe gösteri ile başlayan Ata Demirer, BKM Organizasyonu ile gösterilerine hız kesmeden devam ediyor.

‘Ata Demirer Gazinosu’nun yeni tarihleri açıklandı

Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirerkapalı gişe sahnelenen, “Ata Demirer Gazinosu” ile gösterilerine hız kesmeden devam ediyor. 

Geçtiğimiz sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen ve ardından tüm yaz boyunca Açıkhava sahnelerini tıklım tıklım dolduran Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterisi ‘ATA DEMİRER GAZİNOSU’ yeni sezonda da çok konuşulacak. 

Yeni seyircileri ve “Ata Demirer Gazinosu” bağımlıları için hazırladığı yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleri ile Ata Demirer’e sahnede yine usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek.  

Sahnelenmeye başladığı günden bugüne kapalı gişe sergilenen Ata Demirer Gazinosu; 8-26-27 Kasım’da Zorlu PSM’de, 12-13 Aralık’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde ve 12 Şubat 2025’te Congresium Ankara’da şakalarıyla seyirciye kahkahalar attıracak, bir yandan da özenle seçilmiş repertuvarı ile müzik şöleni yaşatacak.

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