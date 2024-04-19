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Ata Demirer Gazinosu’ndan yaz turnesi sürprizi

Ata Demirer, kış sezonu boyunca kapalı gişe sergilenen Ata Demirer Gazinosu ile sezonunun son gösterisinde geçtiğimiz akşam Volkswagen Arena’da hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı.

Ata Demirer Gazinosu’ndan yaz turnesi sürprizi

Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan Ata Demirer, kış sezonu boyunca kapalı gişe sergilenen, Ata Demirer Gazinosu ile geçtiğimiz akşam (18 Nisan) Volkswagen Arena’daydı. 

Ata Demirer Gazinosu’ndan yaz turnesi sürprizi

Usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra ile sezonunun İstanbul’daki son gösterisinde sahne alan Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterileri ile izleyenlerine unutulmaz bir gece daha yaşattı.

Ata Demirer Gazinosu’ndan yaz turnesi sürprizi

Stand-up, film, albüm ve dizi projeleri ile ilklerin öncüsü olan ve adından her zaman övgü ile söz ettiren Ata Demirer, Ata Demirer Gazinosu ile yaz turnesi kapsamında açıkhava sahnelerinde şakalarıyla seyirciye kahkahalar attırırken, özenle seçilmiş repertuvarı ile enfes bir müzik şöleni yaşatacak. 

Kahkaha dolu unutulmaz gazino akşamları için yaz turnesinin detayları yakında!

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