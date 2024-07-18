 Ata Demirer'den milyonluk yatarım!

Ata Demirer, tekne aldı.

Komedyen, yeni teknesiyle poz verdi.

Teknesine 'Sevdalı' adını veren Demirer, "Hoş geldin kızım" diye yazdı.



Demirer, yaz tatillerini genelde teknesinde geçiriyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.