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Ata Demirer Az Rastlanır Bir Olaya Denk Geldi

Ata Demirer, İstanbul'da kadın taksi şoförüne denk geldi. Komedyen, taksi şoförüyle çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaşarak, yolculuğun nasıl geçtiğini anlattı. İşte detaylar...

Ata Demirer Az Rastlanır Bir Olaya Denk Geldi

Ata Demirer, İstanbul'da kadın taksi şoförüne denk geldi. Komedyen, taksi şoförüyle çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.
Ata Demirer Az Rastlanır Bir Olaya Denk Geldi
Demirer, "İstanbul'da 16 kadın taksi şöförü varmış! Bir tane kaptan da bana denk geldi çok da şahane bir yolculuk oldu. Sordum kendisine hem diğer şöförlerin hem de halkın çok kibar davrandığını, yadırgamadığını söyledi. Umarım kadınların sayısı bu sektörde de artar zira tertemizdi araba!" diye yazdı.
Ata Demirer Az Rastlanır Bir Olaya Denk Geldi

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