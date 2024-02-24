Pınar Eliçe, eylül ayında bir konserinde giydiği kıyafeti paylaşıp, "Taklitlerimden sakınım" yazdı.



Snob Magazin olarak sanatçıyı bu paylaşımından sonra aradık.



Eliçe, konserden konsere koşarken meslektaşı Petek Dinçöz'ün kendi kıyafetinin benzerini giymesini eleştirdi. Kıbrıs'ta sahne alan Dinçöz, beş ay önce Pınar Eliçe'nin İstanbul Hiton sahnesinde giydiği siyah elbisenin benzerini giymesi tartışmanın fitilini ateşledi.



Her daim taklit edildiğini söyleyen Eliçe, "Beş ay önce İstanbul sahnemde giydiğim kıyafetin neredeyse bire bir aynısı giyilmiş. 30 yıl öncede taklit edilen kadındım hâlâ da taklit ediliyorum. Kıyafetimden ilham alınabilir, ama röportajlarımda söylediğim, 'Yeni gelmedim yenilenip geldim' sözümü bari röportajlarda kullanmasınlar, daha yaratıcı olabilirler. Bundan sonra röportajlarımda kullandığım cümleleri noterden tastikleteceğim. Bu arada hazır yeri gelmişken de son noktayı koymak isterim. Maksim'de sahneye çıkan en genç assolist bendim, 18 yaşında Maksim'de assolisttim. Ve Maksim Gazinosu'nda 12 yıl boyunca assolist olarak sahne alan tek şarkıcıyım" diye konuştu.

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