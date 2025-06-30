Aslıhan Karalar, 'Son Sefer' filminde yer alıyor. TRT1'in 15 Temmuz'u anlatan projesinde oyuncu, Begüm karakterine hayat veriyor.

Zafer Algöz, Cem Özer, Adnan Biricik, Hülya Şen, Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu gibi isimlerin yer aldığı

yapımın yönetmen koltuğuna Berat Özdoğan oturuyor.



Yapımcılığını ise Uğur Uzunok üstleniyor.

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