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Aslıhan Karalar 'Son Sefer' filminde

Ünlü oyuncu Aslıhan Karalar 'Son Sefer' filminde... İşte detaylar...

Aslıhan Karalar 'Son Sefer' filminde

Aslıhan Karalar, 'Son Sefer' filminde yer alıyor. TRT1'in 15 Temmuz'u anlatan projesinde oyuncu, Begüm karakterine hayat veriyor.

 Aslıhan Karalar 'Son Sefer' filminde

Zafer Algöz, Cem Özer, Adnan Biricik, Hülya Şen, Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu gibi isimlerin yer aldığı

 Aslıhan Karalar 'Son Sefer' filminde

yapımın yönetmen koltuğuna Berat Özdoğan oturuyor.

 Aslıhan Karalar 'Son Sefer' filminde


Yapımcılığını ise Uğur Uzunok üstleniyor.

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