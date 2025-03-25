  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Aslıhan Karalar dünya yıldızları arasında

Aslıhan Karalar dünya yıldızları arasında... İşte detaylar...

Aslıhan Karalar dünya yıldızları arasında

New York Film Academy'da oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Karalar, Miami'de büyük bir etkinliğe katıldı.

 Aslıhan Karalar dünya yıldızları arasında

Oyuncu, dünyaca ünlü oyuncular, tenisçiler ve iş dünyasının katıldığı Lacoste etkinliğinde boy gösterdi.

 Aslıhan Karalar dünya yıldızları arasında

Tek Türk davetli olan Karalar, beyaz kombiniyle gecenin yıldızları arasında yerini aldı.

 Aslıhan Karalar dünya yıldızları arasında

Oyuncu, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Gustavo Kuerten, Grigor Dimitrov,

 Aslıhan Karalar dünya yıldızları arasında

Juan Martín del Potro, Thaís Braz, Paola Antonini, Edu Maruri, Pietro Boselli, Xime Ponch,

 Aslıhan Karalar dünya yıldızları arasında

Carlos Andres Ponce, Jack Innanen ve Gage Gomez gibi isimlerle yer aldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    GÜLDÜM
  • 1
    BEĞENMEDİM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlüler iftarda buluştu
  Magazin

Ünlüler iftarda buluştu

Popüler olduğu dönemde sahneleri bırakıp Bodrum'a yerleşen Ayça Tekindor müziği neden bıraktığını açıkladı!
  Magazin

Popüler olduğu dönemde sahneleri bırakıp Bodrum'a yerleşen Ayça Tekindor müziği neden bıraktığını açıkladı!

Elif Gönlüm'den bir şarkı, bin çocuk hikayesi
  Magazin

Elif Gönlüm'den bir şarkı, bin çocuk hikayesi

Yıldız Tilbe fake hesaplara yasal işlem başlattı
  Gündem

Yıldız Tilbe fake hesaplara yasal işlem başlattı

Naz Şeker'le sanat dolu serüven
  Kültür - Sanat

Naz Şeker'le sanat dolu serüven

Tüketim çılgınlığına mizahi ayna
  Kültür - Sanat

Tüketim çılgınlığına mizahi ayna