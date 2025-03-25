 Aslıhan Karalar dünya yıldızları arasında

New York Film Academy'da oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Karalar, Miami'de büyük bir etkinliğe katıldı.
Oyuncu, dünyaca ünlü oyuncular, tenisçiler ve iş dünyasının katıldığı Lacoste etkinliğinde boy gösterdi.
Tek Türk davetli olan Karalar, beyaz kombiniyle gecenin yıldızları arasında yerini aldı.
Oyuncu, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Gustavo Kuerten, Grigor Dimitrov,
Juan Martín del Potro, Thaís Braz, Paola Antonini, Edu Maruri, Pietro Boselli, Xime Ponch,
Carlos Andres Ponce, Jack Innanen ve Gage Gomez gibi isimlerle yer aldı.
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