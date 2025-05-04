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Aslıhan Karalar diziyle ekrana dönüyor

Aslıhan Karalar diziyle ekrana dönüyor. İşte detaylar...

Aslıhan Karalar diziyle ekrana dönüyor

Aslıhan Karalar, ekrana geri dönüyor.

 Aslıhan Karalar diziyle ekrana dönüyor

Bollywood filmi 'Uk to Uk' projesi için kamera karşısına geçen oyuncu, başrolünü Burak Sarımola ile paylaşacağı yeni diziyle izleyicilerle buluşacak.

 Aslıhan Karalar diziyle ekrana dönüyor


Karalar, yapımcılığını ve yönetmenliğini Savaş Sancak'ın üstlendiği, 'Kayıp Yıllar' dizisi için, sete çıkacak.

 

Aslıhan Karalar diziyle ekrana dönüyor
Proje, eylül ayında Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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