 Aslıhan Karalar diziyle ekrana dönüyor

Aslıhan Karalar, ekrana geri dönüyor.

Bollywood filmi 'Uk to Uk' projesi için kamera karşısına geçen oyuncu, başrolünü Burak Sarımola ile paylaşacağı yeni diziyle izleyicilerle buluşacak.



Karalar, yapımcılığını ve yönetmenliğini Savaş Sancak'ın üstlendiği, 'Kayıp Yıllar' dizisi için, sete çıkacak.



Proje, eylül ayında Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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