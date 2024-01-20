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Aslıhan Karalar'dan sıra dışı bir rol

Ünlü oyuncu Aslıhan Karalar'dan sıra dışı bir rol... İşte detaylar...

Aslıhan Karalar'dan sıra dışı bir rol

Aslıhan Karalar, rol aldığı 'Limit' dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

 Aslıhan Karalar'dan sıra dışı bir rol

Hazırlık sürecinde uzman psikiyatrlar, psikologlar ve oyuncu koçuyla çalışantığını belirten oyuncu, anne-babası boşanmış ve sevgi eksikliği yaşamış Beste karakterindeki performansı nedeniyle beğeni topladı.

 Aslıhan Karalar'dan sıra dışı bir rol

Bugüne kadar canlandırdığı projelerden farklı bir rolü oynayan Karalar,

Aslıhan Karalar'dan sıra dışı bir rol
kendini yakarak acı çekmekten haz duyan karakteriyle kamera karşısına geçti.

 Aslıhan Karalar'dan sıra dışı bir rol

Hâlâ eğitim alan ve öğrenmenin sonu olmadığını söyleyen Karalar, gelen projeleri değerlendiriyor.

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