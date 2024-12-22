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Aslıhan Karalar çocuklarla çanta boyadı

Aslıhan Karalar çocuklarla çanta boyadı. İşte detaylar...

Aslıhan Karalar çocuklarla çanta boyadı

Oyuncu Aslıhan Karalar, Otizm Destek ve Eğitim Derneği'nin (ODED-DER) Taxim Hill Hotel'de gerçekleşen etkinliğine katıldı.

 Aslıhan Karalar çocuklarla çanta boyadı

Oyuncu, minik çocuklarla bir araya geldi. Karalar, çocuklarla çanta boyadı.

 Aslıhan Karalar çocuklarla çanta boyadı

Miniklerle sohbette de oyuncu, "Harika bir gün geçirdik. Muhteşem bir etkinlik oldu. Çocuklarla buluşup, sohbet etmek ve boyama yapmak çok güzeldi.

 Aslıhan Karalar çocuklarla çanta boyadı

ODED-DER'in böyle bir etkinlik yapması güzel oldu. Aslında böyle organizasyonlarda değil, sık sık minikleri ziyaret etmemiz gerekiyor. Benim için unutulmaz bir etkinlikti" dedi.

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