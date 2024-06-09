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Aslıhan Karalar Bollywood yolcusu

Aslıhan Karalar 'Game Of Thrones'un oyuncusuyla aynı filmde... İşte detaylar...

Aslıhan Karalar Bollywood yolcusu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aslıhan Karalar, Bollywood için çekilecek filmin başrolü oldu. İngilizce çekilecek projede Hindu bir doktoru canlandıracak olan oyuncu, Hintçe öğrenmeye başladı.

Aslıhan Karalar Bollywood yolcusu

İngiltere ve Malta'da çekilecek yapımın kadrosunda 'Game of Thrones'da rol alan ödüllü oyuncu Charles Dance, Sunny Deol, Shefali Shah ve Mehreen Pirzada gibi ünlü oyuncular da yer alıyor.

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