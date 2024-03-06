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Aslıhan Karalar Ata'yı ziyaret etti

Ünlü oyuncu Aslıhan Karalar Ata'yı ziyaret etti. İşte detaylar...

Aslıhan Karalar Ata'yı ziyaret etti

Aslıhan Karalar, iş görüşmesi için gittiği Ankara'da hem aile büyüklerini ziyaret etti hem de Anıtkabir'e gitti.

Aslıhan Karalar Ata'yı ziyaret etti
Oyuncu, sabahın ilk saatlerinde Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Aslıhan Karalar Ata'yı ziyaret etti
Karalar, Anıtkabir ziyaretinden fotoğraflarını Instagram'dan paylaşıp, "Atam'a ziyaret" yazarak, beyaz kalp emojisi koydu.

 Aslıhan Karalar Ata'yı ziyaret etti

Oyuncu, daha sonra iş görüşmesini gerçekleştirip, aile büyüklerinin yanına gitti.

 

 

 

 

 

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