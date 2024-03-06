 Aslıhan Karalar Ata'yı ziyaret etti

Aslıhan Karalar, iş görüşmesi için gittiği Ankara'da hem aile büyüklerini ziyaret etti hem de Anıtkabir'e gitti.



Oyuncu, sabahın ilk saatlerinde Anıtkabir'e ziyarette bulundu.



Karalar, Anıtkabir ziyaretinden fotoğraflarını Instagram'dan paylaşıp, "Atam'a ziyaret" yazarak, beyaz kalp emojisi koydu.

Oyuncu, daha sonra iş görüşmesini gerçekleştirip, aile büyüklerinin yanına gitti.

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