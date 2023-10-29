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Aslıhan Karalar, 100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu'na katıldı

Aslıhan Karalar, 100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu'na katıldı. İşte detaylar...

Aslıhan Karalar, 100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu'na katıldı

Cumhuriyetin 100. yılının kutlandığı 29 Ekim Pazar günü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde '100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu' gerçekleşti.

Aslıhan Karalar, 100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu'na katıldı
Etkinliğe oyuncu Aslıhan Karalar da katıldı.

Aslıhan Karalar, 100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu'na katıldı
Oyuncu, o anları Instagram'dan paylaştı.

 Aslıhan Karalar, 100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu'na katıldı

Karalar, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. Cumhuriyet Kadınlarla, Kadınlar Cumhuriyetle Güçlü" diye yazdı.

Aslıhan Karalar, 100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu'na katıldı

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