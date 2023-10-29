 Aslıhan Karalar, 100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu'na katıldı

Cumhuriyetin 100. yılının kutlandığı 29 Ekim Pazar günü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde '100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu' gerçekleşti.



Etkinliğe oyuncu Aslıhan Karalar da katıldı.



Oyuncu, o anları Instagram'dan paylaştı.

Karalar, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. Cumhuriyet Kadınlarla, Kadınlar Cumhuriyetle Güçlü" diye yazdı.

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