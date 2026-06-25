Aslıhan Güner ve Mert Kılıç sezonun yorgunluğunu Antalya'da atıyor

Aslıhan Güner ve Mert Kılıç, sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu Antalya Kaş'ta aldı.

Güner, başrolünde yer aldığı Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının destekleriyle hazırlanan, tabii'nin 'Operasyon Alesta' dizisinin 10 bölümlük çekimlerlerini tamamladıktan sonra Antalya'da deniz keyfi yaptı.



Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Güner ve eşi Kılıç, hayranlarının ilgisiyle karşılaştı. Lures Hotel'de tatil yapan çift, çektirdiği fotoğraf ve videoları da Instagram'dan paylaştı. Makyajsız haliyle sosyal medyada beğeni toplayan Güner'in, yeni sezon için seyircilerle buluşacağı öğrenildi. Dizi ve tiyatro teklifleri alan Güner, içine sindiği projeyle hayranlarının karşısına çıkacak.

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