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Aslıhan Güner: En yakın arkadaşınızla evlenin 

Şimdilerde “Yalan” dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan başarılı ve güzel oyuncu Aslıhan Güner MAG Mart sayısına konuk oldu.

Aslıhan Güner: En yakın arkadaşınızla evlenin 

Kendisi gibi oyuncu Mert Kılıç ile mutlu birlikteliklerini 2013 yılında evlendirerek taçlandıran Aslıhan Güner uzun ve mutlu evliliğin sırlarını MAG Mart sayısında açıkladı. Güner, şunları söyledi: “Öncelikle; en yakın arkadaşınızla evlenin! Bunu artık duvarlara “sticker” olarak yazıp altına imzamı atacağım! Eşiniz en yakın arkadaşınız olsun ki tüm ömrünüz güvendiğiniz, saatlerce sohbet edebildiğiniz, yolunuza yoldaş olan, her daim yanınızda, arkanızda, önünüzde olan, tüm duygularınızın ortağı, hayatınıza eş olsun... ve aşk... Aşk olmadan olmaz!” 

Aslıhan Güner: En yakın arkadaşınızla evlenin 

Sanata olan sevgisi, ilgisi ve tutkusunu MAG Okurlarıyla paylaşan güzel oyuncu; Kadınlar Günü mesajından aşka, zorluklarla başa çıkma yolundan çocukluk dönemlerine kadar hakkında merak edilen konulara da yanıt verdi. “Güçlü kadın zaten kadının kendisidir, yalın varlık halidir. Kadın, varoluşuyla gücün kendisidir bana göre” açıklamasında bulunan Güner sözlerine şöyle devam etti: “Geçmişten günümüze uzanan, kadını küçültmeye ve bastırmaya çalışan eril deyimler ve sıfatlar sonucu karşıt belirleyici sıfatlar geliştirmek zorunda kaldık. Oysa kadın zaten güçlü, mücadeleci, dayanıklı, üretken, yaratıcı, güzelleştirici ve her şeyi başarabilen bir varlık. Hep de böyleydi aslında, hiçbir sıfata ihtiyacı yoktu, yaradılışı böyleydi. Canlandırdığım kadınlara baktığımda hepsi birbirinden güçlü bu yüzden. Okuyan, araştıran, bilen, öğrenen, büyüten, geliştiren, çoğaltan, mücadele eden, vazgeçmeyen kadınlar olarak hep güçlüydük, hep de öyle olacağız!”

Aslıhan Güner: En yakın arkadaşınızla evlenin 

“Zübeyde, Analar ve Oğullar” filmiyle, izleyenlere duygu yüklü anlar yaşatan güzel oyuncu “Son olarak yer aldığım sinema filmim; ülkemizin kurucusu, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün biricik annesi Zübeyde Hanımefendi’nin hayatını anlattığımız “Zübeyde” filminde Zübeyde Hanım’ın hem yirmili hem altmışlı yaşlarını canlandırmak her oyuncuya kısmet olmayacak bir şanstı” açıklamasında bulundu.  

Aslıhan Güner: En yakın arkadaşınızla evlenin 

 

 

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