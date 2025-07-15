Aslıhan Güner'den dizi açıklaması!

Aslıhan Güner, Ataşehir The Galliard Brasserie'de görüntülendi.



Tarzıyla beğeni toplayan oyuncu, iş görüşmesi için tatilini yarıda kesip, İstanbul'a geldiğini söyledi. Bugüne kadar yer aldığı fenomen projelerde canlandırdığı karakterlerle damga vuran Güner, "Tatilden iş görüşmesi için geldim. Dijital platforma çekilen proje için görüşmem oldu. Yeniden tatile gideceğim. Kısa bir ara verdim" dedi. Birçok projeyle adı anılan oyuncu, "İçime sinen bir dizi olursa sevenlerimle buluşacağım. Önümüzdeki günlerde belli olacak" açıklamasını yaptı.

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