Aslı Zen: Herkes kendi mayosuna bakacak

Aslı Zen "Bayhan'ın 'Tiryakinim' ve Yılmaz Morgül'ün 'Ateşe Düştüm' şarkılarını söylemesi ile ilgili olarak da "Ben de cover şarkılar yapıyorum. Bayhan'ı beğendim, Yılmaz'ı beğenmedim. Yılmaz Morgül biraz çığırmış gibi olmuş. Bağırmak var bir de çığırmak var. Aslında güzel söylüyor şarkıları... Ama işte konuşuluyor. Başka ne yapsın adamcağız?

'BENİMLE KİMSE SAVAŞMIYOR'

Büyük bir savaşın içindeyiz. Sürekli savaşmak zorundayız. Benim avantajım şarkı yazıyorum. Ferhat Göçer ve Fatih Ürek'e yazdığım şarkılarla hayatını değiştirdim. O yüzden benimle kimse savaşmıyor. Öyle özelliğim olmasa beni paralarlardı" diye konuştu.

Uçakta İbrahim Tatlıses ile karşılaşan Zen "Elini öptüm, bayramlaştık. Uçakta 'Hadi Hadi' parçasını söyledik" dedi.

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