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Aslı Turanlı'dan anlamlı hareket!

Ünlü isim Aslı Turanlı'dan anlamlı hareket! İşte detaylar...

Aslı Turanlı'dan anlamlı hareket!

Aslı Turanlı, doğum gününü lösemili çocuklar yararına LÖSEV’e bağışladı.

 

Aslı Turanlı'dan anlamlı hareket!
22 Temmuz’daki doğum günü için sevdiklerinden hediye istemeyen Turanlı, bağış linki paylaşarak, “Bu yıl doğum günümde en güzel hediye bir çocuğun yüzündeki gülümseme olsun istedim. LÖSEV’e yapacağınız her bağış, benim için en kıymetli hediye olacak” dedi.

 

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