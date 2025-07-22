Aslı Turanlı'dan anlamlı hareket!

Aslı Turanlı, doğum gününü lösemili çocuklar yararına LÖSEV’e bağışladı.



22 Temmuz’daki doğum günü için sevdiklerinden hediye istemeyen Turanlı, bağış linki paylaşarak, “Bu yıl doğum günümde en güzel hediye bir çocuğun yüzündeki gülümseme olsun istedim. LÖSEV’e yapacağınız her bağış, benim için en kıymetli hediye olacak” dedi.

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