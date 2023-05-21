Aslı Tarcan Cannes Film Festivali'nde göz kamaştırdı

Altın Palmiye için birbirinden iddialı filmlerin yarıştığı 76. Cannes Film Festivali başladı.



Festivalde Türk İş insanı Aslı Tarcan geçen yıl olduğu gibi bu yılda kırmızı halıda boy gösterenler arasındaydı...

Giydiği kıyafet ile ilgi odağı olan Tarcan, festivalin dikkat çeken isimlerinden oldu.

USTİS (Uluslararası Sağlık Turizimcileri İşverenler Sendikası) Başkanı olan Aslı Tarcan, bu alanda yeni hedefler koyarak, ülkenin potansiyelinin fark edilmesi adına çalışmalarda bulunduğunu da ifade etti.

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