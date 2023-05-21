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Aslı Tarcan Cannes Film Festivali'nde göz kamaştırdı

Türk İş insanı Aslı Tarcan geçen yıl olduğu gibi bu yılda Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi.

Aslı Tarcan Cannes Film Festivali'nde göz kamaştırdı

Altın Palmiye için birbirinden iddialı filmlerin yarıştığı 76. Cannes Film Festivali başladı.

Aslı Tarcan Cannes Film Festivali'nde göz kamaştırdı
Festivalde Türk İş insanı Aslı Tarcan geçen yıl olduğu gibi bu yılda kırmızı halıda boy gösterenler arasındaydı...

Aslı Tarcan Cannes Film Festivali'nde göz kamaştırdı

Giydiği kıyafet ile ilgi odağı olan Tarcan, festivalin dikkat çeken isimlerinden oldu.

Aslı Tarcan Cannes Film Festivali'nde göz kamaştırdı

USTİS (Uluslararası Sağlık Turizimcileri İşverenler Sendikası) Başkanı olan Aslı Tarcan, bu alanda yeni hedefler koyarak, ülkenin potansiyelinin fark edilmesi adına çalışmalarda bulunduğunu da ifade etti.

 

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