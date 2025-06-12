  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Aslı Tandoğan, kızı Arya ile aynı sahnede!

Aslı Tandoğan, kızı Arya ile aynı sahnede! İşte detaylar...

Aslı Tandoğan, kızı Arya ile aynı sahnede!

Ekranların sevilen ismi Aslı Tandoğan, kızı Arya ile birlikte sahne aldığı Kadife Tavşan müzikaliyle sezonu kapattı. Tandoğan, ilk kez kızıyla aynı projede yer almanın mutluluğunu yaşarken, seyirciler anne-kızın sahnedeki uyumuna hayran kaldı.

 Aslı Tandoğan, kızı Arya ile aynı sahnede!

Kadife Tavşan, Tandoğan’ın kariyerinde özel bir yer edinirken, Arya’nın sahne heyecanına en yakından tanıklık eden annesi Aslı Tandoğan, “kızımla aynı sahnede olmak bambaşka bir keyifti” diyerek duygularını dile getirdi.

 

Aslı Tandoğan, kızı Arya ile aynı sahnede!
Arya’nın sahne arkasındaki tüm hazırlık sürecinde yanında olan Aslı Tandoğan, “kuliste geçirdiğimiz hazırlık anları da sahnede geçirdiğimiz anlar kadar unutulmazdı” dedi. Eylül ayında sezona devam edecek olan Kadife Tavşan oyunu, anne kızın sahne enerjisiyle izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

Aslı Tandoğan, kızı Arya ile aynı sahnede!
TİYATRO SAHNESİNDEN TV EKRANLARINA
Kısa bir tatilin ardından çalışmalarına hız kesmeden devam edecek olan başarılı oyuncu, bu yaz bir TV filmiyle izleyici karşısında olacak. Çekimleri tamamlanan proje, hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla şimdiden merak uyandırıyor.

Aslı Tandoğan, kızı Arya ile aynı sahnede!
Yeni sezonda yer alacağı dizi projeleri için görüşmelerini sürdüren Tandoğan, hayranlarına da “küçük ama etkileyici” bir sürpriz hazırlıyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    ÜZÜLDÜM
  • 1
    KIZDIM
  • 1
    ŞAŞIRDIM
  • 1
    BEĞENMEDİM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hivda Zizan Alp'tan çok konuşulacak sözler! Göz tacizi oluyor!
  Magazin

Hivda Zizan Alp'tan çok konuşulacak sözler! Göz tacizi oluyor!

Mert Yazıcıoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
  Magazin

Mert Yazıcıoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!

Çocuk hayranının fotoğraf isteğini kabul etmediği için eleştirilen Demet Akalın sessiz kalmadı! Şarkıcı minik hayranıyla buluştu!
  Magazin

Çocuk hayranının fotoğraf isteğini kabul etmediği için eleştirilen Demet Akalın sessiz kalmadı! Şarkıcı minik hayranıyla buluştu!

Doğukan Polat'tan dizilere müzikal dokunuş!
  Magazin

Doğukan Polat'tan dizilere müzikal dokunuş!

Cerem Onurluer rüzgarı  
  Magazin

Cerem Onurluer rüzgarı  

Zeynep Bastık’tan İzmir’de anlamlı konser
  Magazin

Zeynep Bastık’tan İzmir’de anlamlı konser