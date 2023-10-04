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Aslı Tandoğan kızı Arya ile alışveriş turuna çıktı

Aslı Tandoğan kızı Arya ile alışveriş turuna çıktı. İşte detaylar...

Aslı Tandoğan kızı Arya ile alışveriş turuna çıktı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Aslı Tandoğan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

Aslı Tandoğan kızı Arya ile alışveriş turuna çıktı
Öğle saatlerinde kızı Arya ile alışverişe çıkan oyuncu, bir süre meydan katındaki mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Gazetecilerin yönelttiği sorulara cevap veren Aslı Tandoğan, "Her şey gayet yolunda gidiyor, çocuklarla ilgileniyoruz onların neşesi bizim mutluluğumuz" dedi. Daha sonra anne kız dinlenip yemek yemek üzere meydan katında bulunan Cantinery’e geçti. Kovboy stili tarzı ile beğeni toplayan güzel oyuncunun neşeli ve keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

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