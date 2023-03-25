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Aslı Tandoğan, Deprem Bölgesinde Fotoğraf Çekip Paylaşan Ünlüleri Eleştiren Mahsun Kırmızıgül'e Cevap Verdi

Aslı Tandoğan, deprem bölgesine giderek, depremzedelere moral vermişti. Ünlü oyuncu, Mahsun Kırmızıgül’ün, "Sanatçıların bölgeye gelerek fotoğraf paylaşmalarını doğru bulmuyorum" sözlerine cevap verdi. İşte detaylar...

Aslı Tandoğan, Deprem Bölgesinde Fotoğraf Çekip Paylaşan Ünlüleri Eleştiren Mahsun Kırmızıgül&#039;e Cevap Verdi

Deprem bölgesine giderek yardım faliyetlerinde bulunan Aslı Tandoğan, Etiler’de görüntülendi. Oyuncu, deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattığı esnada göz yaşlarına hakim olamayarak ağladı.

Aslı Tandoğan, Deprem Bölgesinde Fotoğraf Çekip Paylaşan Ünlüleri Eleştiren Mahsun Kırmızıgül&#039;e Cevap Verdi

Tandoğan, “Hem moral hem de ihtiyaçları yerinde tespit edip, karşılamak üzere bölgeye gittik. Orada bir nikâha da şahitlik ettim. O insanların ufakta olsa morale ve tebessüme o kadar ihtiyaçları var ki, bunun için çok uğraşmalıyız. Top keklerden düğün pastası yaptık hatta. İnsanların ne hayalleri varken, neler oldu... Gerçek anlamda hiç kolay değil” dedi. Mahsun Kırmızıgül’ün, "Sanatçıların bölgeye gelerek fotoğraf paylaşmalarını doğru bulmuyorum" sözleri hatırlatılan Aslı Tandoğan, “Aynı kanaatte değilim. Aksine insanlara oraları unutturmamız gerekiyor. Dikkat çekip, oraları unutturmamamız lazım. Bu insanların her şeyleri varken şu an hiç bir şeyleri yok. Onları hiçbir dakika unutturmamalıyız. Kimse kimseyi eleştirmesin lütfen. Yardımını gizli bir şekilde yapana da saygım sonsuz. Duyurup, desteğin büyümesine vesile olana da. O bölgedeki insanlara bir şey yapamayan da oturdukları yerden insanlara köstek olmasın” diye konuştu.

Aslı Tandoğan, Deprem Bölgesinde Fotoğraf Çekip Paylaşan Ünlüleri Eleştiren Mahsun Kırmızıgül&#039;e Cevap Verdi

Normalleşme çağrıları hakkında düşünceleri sorulan Tandoğan, “Bir yandan bölgeyi unutmayarak, bir yandan da tabii ki de normalleşmemiz gerekiyor. İnsanlar işlerine odaklanıp, para kazanacaklar ki, bölgeye de gerekli yardımı yapsınlar. Benim birçok Influencer arkadaşım var. Bu insanların işleri durdu ve birçok yardımda bulunan insanlar bunlar. Bu insanlar normalleşecekler ki ona göre kazandıklarıyla da yardımlara devam etsinler” şeklinde konuştu.

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