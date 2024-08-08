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Aslı Karasaç ve eşi Erkan Özkaya tatilin tadını çıkarıyor

Ünlü psikolog Aslı Karasaç iş insanı eşi Erkan Özkaya’yla sezonun yorgunluğunu atıyor.

Aslı Karasaç ve eşi Erkan Özkaya tatilin tadını çıkarıyor

Önceki gün Yalıkavak’taki Serafina Mare’den teknelerine binerken görüntülenen çift, gazetecileri selamlamayı ihmal etmedi.

Aslı Karasaç ve eşi Erkan Özkaya tatilin tadını çıkarıyor

 

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