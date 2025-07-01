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Aslı Hünel, İçim Yanar şarkısını söyleyemedi

Ünlü şarkıcı Aslı Hünel, İçim Yanar şarkısını söyleyemedi. İşte detaylar...

Aslı Hünel, İçim Yanar şarkısını söyleyemedi

Aslı Hünel, annesini kaybettikten sonraki ilk konserini önceki gün Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun’da verdi.

 Aslı Hünel, İçim Yanar şarkısını söyleyemedi


Hünel’in Ferdi Tayfur’un İçim Yanar şarkısını söyleyemediği anlar salondaki herkesi duygulandırdı. Aslı Hünel, “Bu şarkıyı hüznümden okuyamadım” diyerek hem annesine olan özlem ve sevgisini hem de Tayfur’a duyduğu derin saygıyı dile getirdi.

 Aslı Hünel, İçim Yanar şarkısını söyleyemedi

Yaklaşık bir buçuk ay önce vefat eden annesinden dolayı taziyelerini ileten dinleyicisine sahneden seslenen sanatçı “Beraber ağladık, beraber güldük, birlikte şarkılar söyledik. Sizlerin sevgisiyle ayakta durup yine güzel işler yapacağım” dedi.

 

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