 Aslı Hünel, İçim Yanar şarkısını söyleyemedi

Aslı Hünel, annesini kaybettikten sonraki ilk konserini önceki gün Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun’da verdi.



Hünel’in Ferdi Tayfur’un İçim Yanar şarkısını söyleyemediği anlar salondaki herkesi duygulandırdı. Aslı Hünel, “Bu şarkıyı hüznümden okuyamadım” diyerek hem annesine olan özlem ve sevgisini hem de Tayfur’a duyduğu derin saygıyı dile getirdi.

Yaklaşık bir buçuk ay önce vefat eden annesinden dolayı taziyelerini ileten dinleyicisine sahneden seslenen sanatçı “Beraber ağladık, beraber güldük, birlikte şarkılar söyledik. Sizlerin sevgisiyle ayakta durup yine güzel işler yapacağım” dedi.

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