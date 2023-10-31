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Aslı Hünel'den Gaziantep'te Cumhuriyet düğünü

Aslı Hünel, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yaşını Gaziantep'teki sahnesinde coşkuyla kutladı.

Aslı Hünel'den Gaziantep'te Cumhuriyet düğünü

29 Ekim Pazar günü evlenen Mutlu ve Ramazan Altınbaş çiftinin düğününde konser verdi. 

Aslı Hünel'den Gaziantep'te Cumhuriyet düğünü

Hünel, gelin ve damat ile birlikte sahnede dev Türk Bayrağı açıp 'Memleketim' şarkısını seslendirince tüm salon ayağa kalkıp sanatçıya alkışlar ve coşkuyla eşlik etti. 

Aslı Hünel'den Gaziantep'te Cumhuriyet düğünü

Düğünde modacı Tolga Çam imzalı kırmızı bir kostümle sahne alan Aslı Hünel "Bu güzel çift 23 Nisan'da nişanlanmış, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutladığımız bugünde de evleniyor. Bu tam bir Cumhuriyet düğünü oldu yani. Tebrik ediyorum" diye konuştu.

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