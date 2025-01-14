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Aslı Hünel’den Ferdi Tayfur şarkıları  

Aslı Hünel, Antalya’daki bayi toplantısında Ferdi Tayfur şarkılarını davetlilerle birlikte söyledi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen Öztiryakiler’in bayilerine hafta sonu Belek’te konser veren Aslı Hünel, Tolga Çam imzalı ateş kırmızısı sahne kostümüyle sahne aldı. 

Aslı Hünel’den Ferdi Tayfur şarkıları  

Sevilen şarkılarının yanı sıra geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz arabesk müziğin prensi Ferdi Tayfur’un ‘Bana Sor’, ‘İçim Yanar’ ve ‘Ben de Özledim’ adlı eserlerini de seslendiren Hünel, konuklardan büyük alkış aldı.

Aslı Hünel’den Ferdi Tayfur şarkıları  

Sanatçı ¨Efsaneler asla ölmez, Ferdi Baba şarkıları söylendikçe  bizimle birlikte yaşayacak¨ dedi. Gecenin finalinde ise tüm davetliler İzmir Marşı’nı ayakta alkışlar eşliğinde seslendirdi. 

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