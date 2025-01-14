Aslı Hünel’den Ferdi Tayfur şarkıları  

Sevilen şarkılarının yanı sıra geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz arabesk müziğin prensi Ferdi Tayfur’un ‘Bana Sor’, ‘İçim Yanar’ ve ‘Ben de Özledim’ adlı eserlerini de seslendiren Hünel, konuklardan büyük alkış aldı.

Sanatçı ¨Efsaneler asla ölmez, Ferdi Baba şarkıları söylendikçe bizimle birlikte yaşayacak¨ dedi. Gecenin finalinde ise tüm davetliler İzmir Marşı’nı ayakta alkışlar eşliğinde seslendirdi.

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