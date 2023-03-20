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Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün Arayış Dizisinden İlk Kareler Ortaya Çıktı

Ünlü oyuncu Aslı Enver ve ünlü oyuncu Mehmet Günsür’ü başrollerini paylaştığı Arayış, dizisi izleyiciyle buluşacak. Disney+’ta yayınlanacak projenin ilk kareleri ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Aslı Enver ve Mehmet Günsür&#039;ün Arayış Dizisinden İlk Kareler Ortaya Çıktı

Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ü başrollerinde buluşturan ve şimdiden merakla beklenen ‘Arayış’ dizisinden ilk kareler paylaşıldı.

Aslı Enver ve Mehmet Günsür&#039;ün Arayış Dizisinden İlk Kareler Ortaya Çıktı

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, özgün hikaye ve senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper’in oturduğu ‘Arayış’ dizisinden ilk kareler paylaşıldı.

Aslı Enver ve Mehmet Günsür&#039;ün Arayış Dizisinden İlk Kareler Ortaya Çıktı

Gizemli bir adada, bir kadının kendini arayış hikayesini konu alan ‘Arayış’ dizisinin başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür paylaşırken, Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak, Begüm Akkaya, Şeyma Gökçe Cengiz, Onur Ünsal, Eylem Yıldız, Oral Özer, Ali Yoğurtçuoğlu’nun yer aldığı zengin oyuncu kadrosu onlara eşlik ediyor.

Aslı Enver ve Mehmet Günsür&#039;ün Arayış Dizisinden İlk Kareler Ortaya Çıktı

Metropol hayatına sıkışmış, hasta, mutsuz ve yolunu kaybetmiş bir ruh olan Nisan, beraber katıldıkları bir şifa seansının ardından ortadan kaybolan arkadaşının izini sürerken şaibeli bir tarikata ulaşır.

Aslı Enver ve Mehmet Günsür&#039;ün Arayış Dizisinden İlk Kareler Ortaya Çıktı

Tüm şüphelerine karşın tarikatın vaadine kayıtsız kalamayan Nisan, gizemli bir adam olan Tufan’ın peşinden bilinmezliklerle dolu bir maceraya atılır.
Aslı Enver ve Mehmet Günsür&#039;ün Arayış Dizisinden İlk Kareler Ortaya Çıktı
Metafizik, varoluş ve aşk temalarına vurgu yapacak orijinal dizi yakında sadece Disney+’ta yerini alacak.
Aslı Enver ve Mehmet Günsür&#039;ün Arayış Dizisinden İlk Kareler Ortaya Çıktı

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