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Aslı Enver'i hiç böyle görmediniz!

Ünlü oyuncu Aslı Enver'i hiç böyle görmediniz!

Aslı Enver'i hiç böyle görmediniz!

Ekranların en sıra dışı talk show programı “Tolgshow Filtresiz”, NOW izleyicisiyle buluşmaya ve her hafta ağırladığı ünlü konukları, yanlış anlamaları, bilinmezlikleri, didişmeleri ile ekran başındaki izleyicilerini kahkahaya boğmaya devam ediyor.

 Aslı Enver'i hiç böyle görmediniz!

25 Film’in yapımcılığını üstlendiği, ünlü komedyen Tolga Çevik ve yönetmen Fırat Parlak‘ın bitmek tükenmek bilmeyen eğlenceli atışmalarıyla “Tolgshow Filtresiz’in 20 Ağustos Salı günü

 Aslı Enver'i hiç böyle görmediniz!

yayınlanacak olan 8. bölümünün konuğu ise sevilen oyuncu Aslı Enver olacak.

 

Aslı Enver'i hiç böyle görmediniz!
“Tolgshow Filtresiz”, 20 Ağustos Salı saat 20.00’de yeni bölümüyle NOW’da.

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