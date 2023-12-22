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Aslı Enver, eşi ve çocuğuyla Boston'a gitti

Aslı Enver, eşi ve çocuğuyla Boston'a gitti. İşte detaylar...

Aslı Enver, eşi ve çocuğuyla Boston'a gitti

Aslı Enver, 12 Kasım'da sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturmuştu.

 Aslı Enver, eşi ve çocuğuyla Boston'a gitti

Çift, 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.

Aslı Enver, eşi ve çocuğuyla Boston'a gitti
İkili, kızlarıyla Amerika'nın Boston şehrine gitti.

Aslı Enver, eşi ve çocuğuyla Boston'a gitti
Oyuncu, ailece çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Aslı Enver, eşi ve çocuğuyla Boston'a gitti
Enver, "Jet lag amatörler içindir" diye yazdı.

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