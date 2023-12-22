 Aslı Enver, eşi ve çocuğuyla Boston'a gitti

Aslı Enver, 12 Kasım'da sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturmuştu.

Çift, 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.



İkili, kızlarıyla Amerika'nın Boston şehrine gitti.



Oyuncu, ailece çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.



Enver, "Jet lag amatörler içindir" diye yazdı.

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