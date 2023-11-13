Aslı Enver'den romantik kutlama  

Aslı Enver, iş insanı eşi Berkin Gökbudak ile evliliklerinin birinci yılını kutladı. Yaklaşık 6 aydır aşk yaşayan çift, geçtiğimiz sene sürpriz bir şekilde dünya evine girmişti.



Çiftin Elay adında kızı olmuştu.



Enver eşiyle karelerine, "İyi ki sen 1" yazarak aklp emojisi koydu.

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