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Aslı Enver'den romantik kutlama  

Ünlü oyuncu Aslı Enver'den romantik kutlama... İşte detaylar...

Aslı Enver'den romantik kutlama  

Aslı Enver, iş insanı eşi Berkin Gökbudak ile evliliklerinin birinci yılını kutladı. Yaklaşık 6 aydır aşk yaşayan çift, geçtiğimiz sene sürpriz bir şekilde dünya evine girmişti.

Aslı Enver'den romantik kutlama  
Çiftin Elay adında kızı olmuştu.

Aslı Enver'den romantik kutlama  
Enver eşiyle karelerine, "İyi ki sen 1" yazarak aklp emojisi koydu.

 

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