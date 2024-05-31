 Aslı Bekiroğlu'ndan sürpriz projeler

Son dönemin gözde oyuncularından Aslı Bekiroğlu, Melis İşiten'in hazırlayıp sunduğu 'Zaten Show' programına konuk oldu.



Bekiroğlu, bu yıl 5 televizyon dizisi ve 3 sinema filmi çektiğini belirtti.

Heyecanla yakında hayata geçecek projelerinden bahseden Bekiroğlu, "Gain'de bir kadın-erkek hikayesi projemiz olacak. Ayrıca Metin Özülkü ile Blue TV'ye konuklu bir müzik programı yapacağız.

Bu programda şarkı da söyleyeceğiz. Şarkı söylemeyi çok seviyorum, hatta konservatuvar mezunuyum. YouTube'da şarkı söylediğim videolar var. Benim hayalim en başından beri şarkıcı olmaktı" dedi.

Bekiroğlu, "Bir gün şarkıcılık üzerinden para kazanmak ister misin?" sorusuna ise tereddütsüz "Evet, tabii ki isterim" yanıtını verdi.

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