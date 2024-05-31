  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Aslı Bekiroğlu'ndan sürpriz projeler

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'ndan sürpriz projeler. İşte detaylar...

Aslı Bekiroğlu'ndan sürpriz projeler

Son dönemin gözde oyuncularından Aslı Bekiroğlu, Melis İşiten'in hazırlayıp sunduğu 'Zaten Show' programına konuk oldu.

Aslı Bekiroğlu'ndan sürpriz projeler
Bekiroğlu, bu yıl 5 televizyon dizisi ve 3 sinema filmi çektiğini belirtti.

 Aslı Bekiroğlu'ndan sürpriz projeler

Heyecanla yakında hayata geçecek projelerinden bahseden Bekiroğlu, "Gain'de bir kadın-erkek hikayesi projemiz olacak. Ayrıca Metin Özülkü ile Blue TV'ye konuklu bir müzik programı yapacağız.

 Aslı Bekiroğlu'ndan sürpriz projeler

Bu programda şarkı da söyleyeceğiz. Şarkı söylemeyi çok seviyorum, hatta konservatuvar mezunuyum. YouTube'da şarkı söylediğim videolar var. Benim hayalim en başından beri şarkıcı olmaktı" dedi.

 Aslı Bekiroğlu'ndan sürpriz projeler

Bekiroğlu, "Bir gün şarkıcılık üzerinden para kazanmak ister misin?" sorusuna ise tereddütsüz "Evet, tabii ki isterim" yanıtını verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Özge Gürel eşi Serkan Çayoğlu'nun doğum gününü romantik sözlerle kutladı
  Magazin

Özge Gürel eşi Serkan Çayoğlu'nun doğum gününü romantik sözlerle kutladı

Serafina Kemer Country'de kapılarını açıyor
  Mekan

Serafina Kemer Country'de kapılarını açıyor

İnci Birant'ın kızlarla festival eğlencesi
  Magazin

İnci Birant'ın kızlarla festival eğlencesi

Her daim işinin başında
  Cemiyet

Her daim işinin başında

Bade İşçil'in AVM tarzı...
  Magazin

Bade İşçil'in AVM tarzı...

Hataylı olan Uğur Aslan, Hatay’ın neye ihtiyacı olduğunu açıkladı?
  Magazin

Hataylı olan Uğur Aslan, Hatay’ın neye ihtiyacı olduğunu açıkladı?