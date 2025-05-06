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Aslı Bekiroğlu Amerika tatili öncesi köpeklerini 7 yıldızlı otele bıraktı!

Aslı Bekiroğlu Amerika tatili öncesi köpeklerini 7 yıldızlı otele bıraktı! İşte detaylar...

Aslı Bekiroğlu Amerika tatili öncesi köpeklerini 7 yıldızlı otele bıraktı!

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, Amerika’daki kardeşinin mezuniyet törenine katılmak üzere yola çıkmadan önce can dostları Luccy ve Henry’yi 7 yıldızlı Therapy Point Pet Oteli’ne emanet etti.

 Aslı Bekiroğlu Amerika tatili öncesi köpeklerini 7 yıldızlı otele bıraktı!

Köpeklerinden ilk kez bu kadar uzun süre ayrı kalacağını belirten güzel oyuncu,

Aslı Bekiroğlu Amerika tatili öncesi köpeklerini 7 yıldızlı otele bıraktı!
odalarda bulunan kameralar sayesinde onları anbean izleyerek özlemini gidereceğini söyledi.

 Aslı Bekiroğlu Amerika tatili öncesi köpeklerini 7 yıldızlı otele bıraktı!

SIKINTISIZ, KEYİFLİ, DOSTÇA...
Geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisi Furkan Rıza Demirel’den ayrılan Bekiroğlu, "Amerika'da özleyeceğiniz biri var mı?" sorusuna ise içtenlikle yanıt verdi:

Aslı Bekiroğlu Amerika tatili öncesi köpeklerini 7 yıldızlı otele bıraktı!
"Köpeklerimi sadece özleyeceğim. Annemlerde orada oldukları için içim rahat. Maalesef başka özleyecek bir şey kalmadı. Dostça, keyifli, sıkıntısız, mis gibi bitti."

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