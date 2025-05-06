 Aslı Bekiroğlu Amerika tatili öncesi köpeklerini 7 yıldızlı otele bıraktı!

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, Amerika’daki kardeşinin mezuniyet törenine katılmak üzere yola çıkmadan önce can dostları Luccy ve Henry’yi 7 yıldızlı Therapy Point Pet Oteli’ne emanet etti.

Köpeklerinden ilk kez bu kadar uzun süre ayrı kalacağını belirten güzel oyuncu,



odalarda bulunan kameralar sayesinde onları anbean izleyerek özlemini gidereceğini söyledi.

SIKINTISIZ, KEYİFLİ, DOSTÇA...

Geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisi Furkan Rıza Demirel’den ayrılan Bekiroğlu, "Amerika'da özleyeceğiniz biri var mı?" sorusuna ise içtenlikle yanıt verdi:



"Köpeklerimi sadece özleyeceğim. Annemlerde orada oldukları için içim rahat. Maalesef başka özleyecek bir şey kalmadı. Dostça, keyifli, sıkıntısız, mis gibi bitti."

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