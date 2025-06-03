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Aslı Bekiroğlu ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Aslı Bekiroğlu ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Aslı Bekiroğlu ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle ameliyat oldu. Bağırsak rahatsızlığı geçiren Bekiroğlu’nun operasyon geçirdiği ve tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

Aslı Bekiroğlu ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Hastane yatağından “Yaşıyorum şükür” notuyla paylaşım yapan sevilen oyuncunun moralinin yerinde olduğu belirtildi. Yakın çevresi, süreci yakından takip ettiklerini ve Bekiroğlu’nun sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

Sevenlerinden geçmiş olsun mesajlarının yağdığı Bekiroğlu’na, hayranları da sosyal medya üzerinden destek paylaşımlarıyla moral vermeye devam ediyor.

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