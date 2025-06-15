 Aslı Aydın'dan yaz tatiline hızlı başlangıç

İş insanı, Attec International Holding ortağı ve Türk Dünya İş Kadınları Platformu (TÜDİP) üyesi Aslı Aydın, eşi Özcan Aydın ile birlikte yaza hızlı bir giriş yaptı.



Bodrum’daki yazlıklarına inmeye hazırlanan Aydın çifti, tatil sezonunu Avrupa turuyla başlattı.



İlk durakları, İtalya’nın moda başkenti Milano oldu.

Şehrin gözde otellerinden Mandarin Oriental’da iki gün geçiren çift,



hem alışverişin hem de lezzetin tadını çıkardı.

Milano’nun ardından romantik gölleriyle ünlü Como’ya geçen Aydın çifti, burada da Mandarin Oriental Como’da konakladı. Doğayla iç içe huzurlu bir atmosferde vakit geçiren çift, yazın devamında Türkiye’ye dönerek Bodrum’daki evlerinde sezonu sürdürecek.

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