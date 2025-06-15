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Aslı Aydın'dan yaz tatiline hızlı başlangıç

Aslı Aydın'dan yaz tatiline hızlı başlangıç. İşte detaylar...

Aslı Aydın'dan yaz tatiline hızlı başlangıç

İş insanı, Attec International Holding ortağı ve Türk Dünya İş Kadınları Platformu (TÜDİP) üyesi Aslı Aydın, eşi Özcan Aydın ile birlikte yaza hızlı bir giriş yaptı.

 Aslı Aydın'dan yaz tatiline hızlı başlangıç


Bodrum’daki yazlıklarına inmeye hazırlanan Aydın çifti, tatil sezonunu Avrupa turuyla başlattı.

Aslı Aydın'dan yaz tatiline hızlı başlangıç
İlk durakları, İtalya’nın moda başkenti Milano oldu.

 Aslı Aydın'dan yaz tatiline hızlı başlangıç

Şehrin gözde otellerinden Mandarin Oriental’da iki gün geçiren çift,

Aslı Aydın'dan yaz tatiline hızlı başlangıç
hem alışverişin hem de lezzetin tadını çıkardı.

 Aslı Aydın'dan yaz tatiline hızlı başlangıç

Milano’nun ardından romantik gölleriyle ünlü Como’ya geçen Aydın çifti, burada da Mandarin Oriental Como’da konakladı. Doğayla iç içe huzurlu bir atmosferde vakit geçiren çift, yazın devamında Türkiye’ye dönerek Bodrum’daki evlerinde sezonu sürdürecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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