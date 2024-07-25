Aslı Aydın’dan eşi Özcan Aydın’a İtalya'da sürpriz ziyaret

Aslı Aydın’ın bu sürprizi karşısında çok mutlu olan Özcan Aydın, eşine İtalya’nın kuzeyindeki Salu Lago di Garda gölünde romantik bir gezinti düzenledi.

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