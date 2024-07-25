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Aslı Aydın’dan eşi Özcan Aydın’a İtalya'da sürpriz ziyaret

Attec International’ın sahibi ve Türk Dünya İş Kadınları Platformu (TÜDİP) üyesi Aslı Aydın, geçtiğimiz hafta eşi Özcan Aydın’ın İtalya’daki iş yoğunluğuna küçük bir sürpriz yaparak yanına gitti.

Aslı Aydın’dan eşi Özcan Aydın’a İtalya'da sürpriz ziyaret

Aslı Aydın’ın bu sürprizi karşısında çok mutlu olan Özcan Aydın, eşine İtalya’nın kuzeyindeki Salu Lago di Garda gölünde romantik bir gezinti düzenledi.

Aslı Aydın’dan eşi Özcan Aydın’a İtalya'da sürpriz ziyaret

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