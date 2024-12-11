Aslı Akyazıcı’dan sanat ve lezzet dolu bir gece

Sergide çağdaş sanat dünyasının önemli isimlerinden Feride Çelik ve Çağatay Odabaş’ın eserleri sanatseverlerle buluştu. Katılımcılar bu sanatsal deneyimin ardından Salazar’da düzenlenen özel bir akşam yemeğinde keyifli bir atmosferde bir araya geldi.

Bu özel etkinlik sanatın toplumsal faydaya dönüştürülmesine katkı sağlamak amacıyla “İyilik İçin Sanat Derneği” yararına düzenlendi. Bu anlamlı etkinlik, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü vurgularken, aynı zamanda Be Inanna’nın topluma olan katkı misyonunu pekiştiriyor.

Aslı Akyazıcı bu özel gece ile ilgili duygularını şöyle dile getirdi; “Sanat ve sosyal sorumluluğu bir araya getirerek yeni yılı dostlarımızla kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu etkinlik markamızın değerini ve topluma katkı hedeflerimizi yansıtıyor”.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.